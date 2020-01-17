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17 січня • оновлено в 14:43
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Apple потрапила в скандал із "русскім міром" в Україні

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На офіційному сайті американської компанії Apple біля прапора України вказаний регіон Росія.

Про це у Facebook повідомляє український сервіс, що займається ремонтом і обслуговуванням "яблучної" техніки.

"Історія від нашого клієнта. Людина зайшла на офіційний сайт Apple, щоб пошукати інформацію про гарантійну заміну батареї в MacBook Pro, а знайшла таке. Що думаєте: зрадонька чи просто команда Apple, яка відповідає за розробку сайту, натупила в коді?" – йдеться в дописі.

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На скриншоті зазначено, що під час вибору регіону користувачеві надають можливість вказати Росію або Україну. Водночас біля українського прапора стоїть напис "РФ".

Apple потрапила в скандал із "русскім міром" в Україні

Скриншот

Втім, у коментарях користувачі вказали, що описана помилка є технічним багом. Так, було опубліковано інший скріншот, на якому Великобританія позначена як національним, так і українським прапором.

Apple потрапила в скандал із "русскім міром" в Україні

Скриншот

Додамо, що на офіційному сайті Apple немає можливості вибрати Україну як доступний регіон для підтримки.

Apple потрапила в скандал із "русскім міром" в Україні

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple змінила відображення територіальної приналежності окупованого Росією Криму у своїх сервісах і пристроях.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
скандали Apple
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
У обозных д*билов как обычно заголовок не соответствует содержанию. Но для х*хлов сойдёт.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А при чем тут русский мир?
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Junio Van
Junio Van
усе правильно, усе справедливо )
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