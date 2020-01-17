Apple потрапила в скандал із "русскім міром" в Україні

На офіційному сайті американської компанії Apple біля прапора України вказаний регіон Росія.

Про це у Facebook повідомляє український сервіс, що займається ремонтом і обслуговуванням "яблучної" техніки.

"Історія від нашого клієнта. Людина зайшла на офіційний сайт Apple, щоб пошукати інформацію про гарантійну заміну батареї в MacBook Pro, а знайшла таке. Що думаєте: зрадонька чи просто команда Apple, яка відповідає за розробку сайту, натупила в коді?" – йдеться в дописі.

На скриншоті зазначено, що під час вибору регіону користувачеві надають можливість вказати Росію або Україну. Водночас біля українського прапора стоїть напис "РФ".

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Втім, у коментарях користувачі вказали, що описана помилка є технічним багом. Так, було опубліковано інший скріншот, на якому Великобританія позначена як національним, так і українським прапором.

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Додамо, що на офіційному сайті Apple немає можливості вибрати Україну як доступний регіон для підтримки.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple змінила відображення територіальної приналежності окупованого Росією Криму у своїх сервісах і пристроях.

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