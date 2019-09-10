Apple показала світу новий iPhone, iPad і Apple Watch: всі подробиці і фото

У Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) пройшла щорічна презентація продукції Apple. У прямому ефірі мільйонам глядачів показали новий iPhone 11, Apple Watch, iPad і інші новинки компанії.

Всі фото і характеристики нових гаджетів для вас зібрав OBOZREVATEL.

Довгоочікуваний iPhone вийшов в трьох модифікаціях: iPhone 11, iPhone Pro, iPhone Pro Max.

Що відомо про iPhone 11:

6,1 Retina екран

Звук Dolby Atmos

Дві камери по 12 Мп

Нічний вид зйомки

Функція оптичної стабілізації відео

Чіп A13 Bionic

Ціна пристрою стартує від 699 доларів (17,5 тис. грн). Він буде поставлятися в шести кольорах. iPhone 11 триматиме батарею на годину довше, ніж більш рання модель – XR. Гаджет може здійснювати зйомку в 4K при 60 кадрах в секунду на обох камерах. З'явиться режим нічної зйомки. Тепер можна буде робити відмінні кадри навіть в напівтемряві.

Гаджет оснащений екраном 6,1 дюйма, LCD (НЕ OLED, як в XS). Камера все ще подвійна (звичайна і широкоформатна) з новим сенсором для кращого автофокусу і більш широким кутом. Пристрій також оснастили новим чіпом A13 Bionic. Це найшвидший процесор з усіх, що встановлені в сучасних смартфонах.

Офіційний ролик c презентацією iPhone 11:

Що відомо про iPhone 11 Pro:

OLED-екран - дві версії звичайна і Max

Третя камера - телефото.

Дисплей - Super Retina XDR.

Процесор А13

Модель Pro буде коштувати від 999 доларів (25 тис. грн), Pro Max - від 1099 доларів (27,5 тис. грн). Нові гаджети вийдуть вже 20 вересня. Попередні замовлення на них почнуться вже в п'ятницю, 13 вересня.

Модель стане доступна в двох версіях: iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Вони будуть відрізнятися розмірами: діагональ екрану складе відповідно 5,8 дюйма і 6,5 дюйма. Дисплей - Super Retina XDR. Нові гаджети оснастять процессером A13, який стане найшвидшим в історії смартфонів.

За допомогою пристрою можна буде одночасно знімати з двох камер - передньої і однієї із задніх. Але для цього потрібен додаток Filmic Pro, який коштує 15 доларів.

iPhone 11 Pro має три камери - камера з телеоб'єктивом, звичайна камера (яку Apple називає ширококутною), і камера з ширококутним об'єктивом (поле зору - 120 градусів). Всі три камери знімають відео в 4K/60 кадрів в секунду.

Розробники також додали в пристрій нейромережі - функцію Deep Fusion, яка робить відразу 9 знімків. Вона об'єднує їх в одне зображення з максимумом деталей. Батарея пристрою буде тримати на 4 години довше, ніж у iPhone XS.

Офіційне відео про гаджет:

Що відомо про Apple Watch 5

• Новий екран завжди увімкнений

• Обіцяють що годинник буде жити цілий день

• Додали компас

• 100% перероблений алюміній

• Ви можете викликати SOS в 150 країнах

• Додався титановий корпус і кераміка

Новий годинник отримав можливість здійснювати виклики на номери екстрених служб в різних країнах світу, але це стосується версій з модемом. І ця функція буде доступна не у всіх країнах.

Годинники нарешті отримали функцію AlwaysOn Display, що багато хто вважає найважливішим нововеденням. При цьому автономність, на жаль, не покращилася і становить лише один робочий день. Корпус буде зроблений з титану, алюмінію або кераміки.

З годинника як і раніше можна вимикати світло, дзвонити, оплачувати проїзд в метро і включати музику. Гаджет також отримає нові кольори: червоний, жовтий, зелений.

Аpple також анонсувала нові медичні дослідження на основі даних від власників годинника. Вивчатимуть звук, серцевий ритм і менструальні цикли. Але гаджет зможе вимірювати все це, тільки якщо приєднатися до дослідження Apple через додаток Apple Research. Він з'явиться до кінця року, але тільки в США.

Годинник буде вимірювати рівень шуму навколо вас - і повідомляти про його вплив на ваші вуха.

Починаючи з сьогоднішнього дня Apple Watch Series 5 будуть доступні для попереднього замовлення в 41 країні, а Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) - в 22 країнах і регіонах. Ціна від 400 доларів (10 тис. грн).

Офіційне відео Apple Watch 5:

Що відомо про iPad 7G:

Камера 8 Мп

Дисплей діагоналлю 10.2 дюймів

Гігабітний LTE-модем

Зроблений з 100% переробленого алюмінію (вперше)

Ціна - від 329 доларів (близько 8,2 тис. гривень)

У компанії заявили, що він буде працювати вдвічі швидше, ніж його попередник, а також стане потужнішим за деякі середні ПК і підтримуватиме SD-карти пам'яті. Старт продажів нового планшета компанії розпочнеться 30 листопада.

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