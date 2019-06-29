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/Життя столиці

Apple показала у своїй новій рекламі Київ: опубліковано відео

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Корпорація Apple випустила новий рекламний ролик, присвячений бездротовим навушникам AirPods. Відео зняли в Києві.

Так, за сюжетом, герой стрибає по місту на батутах. Трюки виконав професійний акробат, пише AIN. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Продакшн вела британська Pulse Studio. Також у роботі брала участь українська студія Radioaktive Film – раніше вона співпрацювала з Apple над роликом про Apple Watch.

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Кадр із ролика

Кадр із ролика

Вуличні сцени і заключні кадри знімали в Києві. Декорації міста побудували в авіаційному ангарі. Підлогу розмістили на висоті двох метрів – у неї і вбудовували батути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Apple зняла рекламу розумного годинника Apple Watch 3 серії на Центральному залізничному вокзалі і в метро Києва.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Apple
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Чувак в ролике под плюхами)))) тонкий намёк, мол продукция от огрызка штырит так конкретно)))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
И мы Хымко люды!
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