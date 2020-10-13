Apple показала нові iPhone 12 minі і iPhone 12 Pro

Компанія Apple представила нові смартфони в своїй лінійці – iPhone 12 minі, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Про це стало під час онлайн-презентації, текстову версію якої веде OBOZREVATEL.

iPhone 12 minі отримав найменший екран – 5,4 дюйма. iPhone 12 Pro отримав два нових кольори – золотий і синій. У iPhone 12 Pro діагональ зросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max – до 6,7 дюймів.

Ціна iPhone 12 mini в США стартує з $ 699 в США, а iPhone 12 – з $799.

Ціна iPhone 12 Pro, починається з $ 999, але тепер в базі буде 128 ГБ пам'яті. Передзамовлення в США стартує 16 жовтня.

iPhone 12 Pro Max стартуватиме з $ 1099 за ті ж 128 ГБ, але в продаж надійде пізніше – 6 листопада.

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