Apple показала нові iPhone 12 minі та iPhone 12 Pro

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
3,7 т.
Apple показала нові iPhone 12 minі та iPhone 12 Pro

Компанія Apple представила нові смартфони в своїй лінійці – iPhone 12 minі, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Про це стало під час онлайн-презентації, текстову версію якої веде OBOZREVATEL.

iPhone 12 minі отримав найменший екран – 5,4 дюйма. iPhone 12 Pro отримав два нових кольори – золотий і синій. У iPhone 12 Pro діагональ зросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max – до 6,7 дюймів.

Ціна iPhone 12 mini в США стартує з $ 699 в США, а iPhone 12 – з $799.

Ціна iPhone 12 Pro, починається з $ 999, але тепер в базі буде 128 ГБ пам'яті. Передзамовлення в США стартує 16 жовтня.

iPhone 12 Pro Max стартуватиме з $ 1099 за ті ж 128 ГБ, але в продаж надійде пізніше – 6 листопада.

Apple показала нові iPhone 12 minі і iPhone 12 Pro
Apple показала нові iPhone 12 minі і iPhone 12 Pro
Apple показала нові iPhone 12 minі і iPhone 12 Pro
Apple показала нові iPhone 12 minі і iPhone 12 Pro

Новина оновлюється ...

Презентація Apple 2020iPhone 12Apple