Apple почала масово відключати iPhone і iPad від інтернету

Власників iPhone і iPad з понеділка, 4 листопада, почали відключати від мережі інтернет. Стосується це тих телефонів, yf які не встигли встановити новітнє програмне забезпечення.

Про це повідомляє CNN. Йдеться про гаджети, які були випущені до 2012 року. У них вбудовані особливі GPS-модулі, перезавантажувати які потрібно кожні 19 років.

Новини Як вигідно купити iPhone 11 та інші новинки Apple

В іншому випадку може статися збій, який заблокує доступ до інтернету. Перестати працювати можуть AppStore, iCloud, а також електронна пошта і пошук сайтів.

Проблеми будуть у власників iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2. До 4 листопада власники гаджетів повинні були встановити забезпечення 10.3.4 або 9.3.6. Тепер же потрібно підключати пристрій до комп'ютера і оновлювати їх вручну.

iPhone5 залишиться без інтернету Аrstechnica

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше власники смартфонів iPhone 5 від компанії Apple, випущених ще в 2012 році, поскаржилися на те, що система їх гаджетів настійно рекомендує встановити оновлення iOS 10.3.4.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!