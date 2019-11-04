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4 листопада • оновлено в 10:59
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Apple почала масово відключати iPhone і iPad від інтернету

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Власників iPhone і iPad з понеділка, 4 листопада, почали відключати від мережі інтернет. Стосується це тих телефонів, yf які не встигли встановити новітнє програмне забезпечення.

Про це повідомляє CNN. Йдеться про гаджети, які були випущені до 2012 року. У них вбудовані особливі GPS-модулі, перезавантажувати які потрібно кожні 19 років.

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В іншому випадку може статися збій, який заблокує доступ до інтернету. Перестати працювати можуть AppStore, iCloud, а також електронна пошта і пошук сайтів.

Проблеми будуть у власників iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2. До 4 листопада власники гаджетів повинні були встановити забезпечення 10.3.4 або 9.3.6. Тепер же потрібно підключати пристрій до комп'ютера і оновлювати їх вручну.

iPhone5 залишиться без інтернету

iPhone5 залишиться без інтернету

Аrstechnica

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше власники смартфонів iPhone 5 від компанії Apple, випущених ще в 2012 році, поскаржилися на те, що система їх гаджетів настійно рекомендує встановити оновлення iOS 10.3.4.

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