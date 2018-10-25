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Apple оштрафували на мільйони: названо причину

2.1тЧитати матеріал російською

Італійський антимонопольний регулятор оштрафував Apple на €10 млн через навмисне уповільнення старих пристроїв і погане інформування клієнтів.

Про це повідомило видання The Guardian. Під штраф за аналогічні причини потрапила і компанія Samsung, але він виявився удвічі меншим.

Обидві компанії оштрафували на €5 млн за уповільнення робочого стану смартфонів. Apple же отримала додатковий штраф у €5 млн через те, що не змогла розповісти клієнтам, як підтримувати або замінювати батареї у iPhone.

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Як повідомили в італійській антимонопольній службі, після оновлень операційних систем на пристроях Samsung і Apple з’явилися "серйозні проблеми і зниження продуктивності смартфонів, що вело до прискорення їхньої заміни". Обидві компанії не подавала дані про вплив нового програмного забезпечення на моделі. Також вони не повідомили, як повернути колишню продуктивність пристроїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Apple розкрили один із важливих секретів iPhone.

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