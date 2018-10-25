Apple оштрафували на мільйони: названо причину

Італійський антимонопольний регулятор оштрафував Apple на €10 млн через навмисне уповільнення старих пристроїв і погане інформування клієнтів.

Про це повідомило видання The Guardian. Під штраф за аналогічні причини потрапила і компанія Samsung, але він виявився удвічі меншим.

Обидві компанії оштрафували на €5 млн за уповільнення робочого стану смартфонів. Apple же отримала додатковий штраф у €5 млн через те, що не змогла розповісти клієнтам, як підтримувати або замінювати батареї у iPhone.

Як повідомили в італійській антимонопольній службі, після оновлень операційних систем на пристроях Samsung і Apple з’явилися "серйозні проблеми і зниження продуктивності смартфонів, що вело до прискорення їхньої заміни". Обидві компанії не подавала дані про вплив нового програмного забезпечення на моделі. Також вони не повідомили, як повернути колишню продуктивність пристроїв.

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