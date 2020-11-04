Apple оголосила дату ще однієї презентації: які новинки покажуть

Apple оголосила, що у вівторок, 10 листопада, відбудеться презентація нових продуктів компанії.

Як повідомляє пресслужба, темою презентації стане фраза "One more thing" (Ще дещо).

В Apple не повідомили, що саме буде показано, проте з витоків у мережі вже стало відомо про презентацію комп'ютерів Mac на власних процесорах ARM. Раніше "яблучна" компанія використовувала чіпи від Intel.

Крім того, інсайдери писали, що будуть показані розумні трекінгові маячки AirTag. Такий пристрій дозволить знайти по карті втрачений предмет (наприклад, ключі або гаманець).

Також очікується поява нових накладних навушників AirPods Studio і нових версій звичайних AirPods.

Крім того, Apple може оголосити дату повноцінного релізу ОС macOS 11 Big Sur, яка була представлена ще на WWDC і з червня перебуває в бета-тестуванні.

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