Apple назвала найпопулярніші мобільні додатки у 2020 році

Олексій Тітофф Технології 02:00, 3.12.2020

Американська компанія Apple назвала найпопулярніші програми, які завантажувати й купували в App Store для iPhone і iPad у 2020 році.

Як ідеться в пресрелізі, найпопулярнішим безплатним додатком для iOS став сервіс для відеозв'язку Zoom. Далі йдуть додаток TikTok і стримінґовий сервіс Disney+.

Найпопулярніші безплатні додатки для iPhone:

  • Zoom

  • TikTok

  • Disney+

  • YouTube

  • Instagram

  • Facebook

  • Snapchat

  • Messenger

  • Gmail

  • Cash App

  • TouchRetouch

  • TouchRetouch

Найпопулярніші платні програми для iPhone:

  • TouchRetouch

  • Procreate Pocket

  • Dark Sky Weather

  • Facetune

  • HotSchedules

  • AutoSleep Track Sleep

  • The Wonder Weeks

  • SkyView

  • Shadowrocket

  • Sky Guide

Найпопулярніші безплатні додатки для iPad:

  • Zoom

  • Disney+

  • YouTube

  • Netflix

  • Google Chrome

  • TikTok

  • Amazon Prime Video

  • Gmail

  • Hulu

  • Google Classroom

Найпопулярніші платні програми для iPad:

  • Procreate

  • GoodNotes 5

  • Notability

  • Duet Display

  • Teach Your Monster

  • LumaFusion

  • Affinity Designer

  • Toca Hair Salon 3

  • Toca Life: Hospital

  • Toca Kitchen 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші відео на YouTube за 2020 рік. Також YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік.

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