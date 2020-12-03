Apple назвала найпопулярніші мобільні додатки у 2020 році

Американська компанія Apple назвала найпопулярніші програми, які завантажувати й купували в App Store для iPhone і iPad у 2020 році.

Як ідеться в пресрелізі, найпопулярнішим безплатним додатком для iOS став сервіс для відеозв'язку Zoom. Далі йдуть додаток TikTok і стримінґовий сервіс Disney+.

Найпопулярніші безплатні додатки для iPhone:

Zoom

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

TouchRetouch

TouchRetouch

Найпопулярніші платні програми для iPhone:

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Найпопулярніші безплатні додатки для iPad:

Zoom

Disney+

YouTube

Netflix

Google Chrome

TikTok

Amazon Prime Video

Gmail

Hulu

Google Classroom

Найпопулярніші платні програми для iPad:

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Teach Your Monster

LumaFusion

Affinity Designer

Toca Hair Salon 3

Toca Life: Hospital

Toca Kitchen 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші відео на YouTube за 2020 рік. Також YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік.