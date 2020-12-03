Apple назвала найпопулярніші мобільні додатки у 2020 році
Американська компанія Apple назвала найпопулярніші програми, які завантажувати й купували в App Store для iPhone і iPad у 2020 році.
Як ідеться в пресрелізі, найпопулярнішим безплатним додатком для iOS став сервіс для відеозв'язку Zoom. Далі йдуть додаток TikTok і стримінґовий сервіс Disney+.
Найпопулярніші безплатні додатки для iPhone:
Zoom
TikTok
Disney+
YouTube
Snapchat
Messenger
Gmail
Cash App
TouchRetouch
TouchRetouch
Найпопулярніші платні програми для iPhone:
TouchRetouch
Procreate Pocket
Dark Sky Weather
Facetune
HotSchedules
AutoSleep Track Sleep
The Wonder Weeks
SkyView
Shadowrocket
Sky Guide
Найпопулярніші безплатні додатки для iPad:
Zoom
Disney+
YouTube
Netflix
Google Chrome
TikTok
Amazon Prime Video
Gmail
Hulu
Google Classroom
Найпопулярніші платні програми для iPad:
Procreate
GoodNotes 5
Notability
Duet Display
Teach Your Monster
LumaFusion
Affinity Designer
Toca Hair Salon 3
Toca Life: Hospital
Toca Kitchen 2
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші відео на YouTube за 2020 рік. Також YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік.