Apple назвала дату презентації, де ймовірно покажуть iPhone 12

Компанія Apple у вівторок, 13 жовтня, влаштує презентацію, де ймовірно покаже нові iPhone.

Як повідомляє пресреліз корпорації, презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом. Слоганом стала фраза "Hi, Speed" ("Привіт, швидкість").

Жодних подробиць про iPhone 12 або інші гаджети Apple не повідомила. Однак за інформацією в мережі відомо, що у 2020 році з'являться iPhone з приставкою mini, які отримають екран у 5,4 дюйма.

Основними моделями "яблучного смартфона" стануть базовий iPhone 12 з 6,1-дюймовим екраном, і дві Pro-версії (6,1-дюймовим iPhone 12 Pro і 6,7-дюймовим iPhone 12 Pro Max).

Також очікується, що в коробці з новими iPhone більше не буде ні навушників, ні адаптера для зарядки.

Крім того, можливо Apple покаже ще нові моделі MacBook на базі процесорів ARM власної розробки, нові навушники AirPods, компактнішу колонку HomePod, трекери AirTags і зарядну станцію AirPower.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.

Також Apple показала нову мобільну операційну систему iOS 14, яка оновиться на "яблучних" пристроях.