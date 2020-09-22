Apple навчить Siri на iPhone розуміти українську мову

Компанія Apple готується навчити голосовий помічник Siri, який встановлений в iPhone та інших пристроях, розуміти українську мову.

Як повідомляє пресслужба "яблучної" корпорації, на сайті з'явилася вакансія аналітика анотацій (Annotation Analyst), який володіє українською мовою.

"Як аналітик анотацій ви будете слухати й розшифровувати аудіофайли, а також оцінювати реакцію Siri й використання нею мови клієнтів, які погодилися на участь у програмі оцінки. Ви будете використовувати свої мовні та культурні знання, а також аналітичні навички, щоб оцінювати відповіді на відповідність рекомендаціям. Ми шукаємо кандидатів, які вільно володіють українською мовою", – повідомили в Apple.

Для потенційних кандидатів висунуто низку вимог, такі як вільне володіння англійською та українською мовами з відмінним розумінням, граматикою й навичками вичування. Крім того, аналітик повинен розрізняти український діалект у різних областях і територіях України.

Додамо, що майбутній співробітник Apple буде працювати в європейському представництві компанії в місті Корк, Ірландія.

Вакансія на сайті Apple Скриншот

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