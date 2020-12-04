Apple може в грудні показати нові пристрої – інсайдер

Олексій Тітофф Технології 21:10, 4.12.2020 Оновлено: 21:30, 4.12.2020

Компанія Apple може в грудні 2020 року подати ще кілька пристроїв, серед яких – новий MacBook Pro.

Про це пише портал MacRumors із посиланням на джерела в "яблучній" корпорації. Видання зазначає, що в них у розпорядженні опинилася службова записка, яка поширюється лише серед співробітників Apple.

У зазначеному документі йдеться, що підрозділам AppleCare треба підготуватися до випуску нових артикулів товарів, а також оновлення описів пристроїв і цінників. Таке повідомлення може свідчити про те, що найближчим часом (до кінця грудня) Apple може показати нові гаджети, серед яких буде новий 16-дюймовий MacBookPro на базі платформи Apple M1 і з чипом безпеки T3.

Крім того, серед новинок може з'явитися мультимедійна приставка Apple TV, трекінгові маячки AirTags і повнорозмірні навушники AirPods Studio. Інсайдер додав, що нові пристрої Apple може презентувати вже 8 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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