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11 квітня • оновлено в 18:01
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Конкуренти Apple і Google об'єдналися для боротьби з COVID-19: у чому суть

1.7т
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Компанії Apple і Google почали спільну роботу над технологією, яка дозволить користувачам відстежувати можливі контакти з хворими COVID-19.

Про це повідомляє The Verge.

На відміну від GPS, програма не буде відслідковувати фізичне місце розташування людей. Воно буде приймати сигнали сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігати зв'язки між ними в базі даних.

Конкуренти Apple і Google об'єдналися для боротьби з COVID-19: у чому суть

Економічна правда

Якщо одна людина заразилась коронавірусом, вона зможе повідомити додатком про це і програма повідомить інших людей, чиї телефони перебували на близькій відстані в попередні дні.

Система також вживає заходів для запобігання ідентифікації людей навіть після того, як вони поділилися своїми даними. Додаток відправляє інформацію в вигляді анонімного ключа, а не статичною ідентифікації.

Apple і Google представлять додаток для iOS і Android в середині травня. Спочатку користувачам буде необхідно завантажувати додаток для участі у відстеженні контактів, але в подальшому компанії будуть працювати над впровадженням програми в базову операційну систему.

Apple і Google все ще обговорюють з органами охорони здоров'я та іншими зацікавленими сторонами деталі запуску системи.

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Тема
Коронавірус
Джерело
Джерело: epravda.com.ua
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