Apple готує випуск нових пристроїв: що відомо

Компанія Apple готує випуск оновленої лінійки навушників AirPods на 2021 рік.

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела, "яблучна" корпорація створює недорогі AirPods і повністю нові AirPods Pro.

Зазначається, що також Apple готує оновлення для простих AirPods. Зовні вони будуть схожими на нинішню Pro-версію – з такою ж короткою ніжкою та змінними амбушурами. Однак третє покоління бездротових навушників має отримати більший час автономної роботи. Але активне шумозаглушення буде доступне тільки в дорожчій версії пристрою.

Крім того, нові AirPods Pro повинні стати більш компактними. Ймовірно, навушники позбудуться ніжки, а сам корпус отримає більш округлу форму.

Інсайдери додали, що Apple все ж налагодила випуск накладних навушників AirPods Studio, випуск яких відкладався ще з 2018 року. Презентація AirPods Studio очікується на заході в листопаді разом із першим ноутбуком компанії на ARM-процесорі. Але в продаж нові навушники надійдуть лише під кінець року або вже на початку наступного.

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