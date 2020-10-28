Apple готує випуск нових пристроїв: що відомо
Компанія Apple готує випуск оновленої лінійки навушників AirPods на 2021 рік.
Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела, "яблучна" корпорація створює недорогі AirPods і повністю нові AirPods Pro.
Зазначається, що також Apple готує оновлення для простих AirPods. Зовні вони будуть схожими на нинішню Pro-версію – з такою ж короткою ніжкою та змінними амбушурами. Однак третє покоління бездротових навушників має отримати більший час автономної роботи. Але активне шумозаглушення буде доступне тільки в дорожчій версії пристрою.
Крім того, нові AirPods Pro повинні стати більш компактними. Ймовірно, навушники позбудуться ніжки, а сам корпус отримає більш округлу форму.
Інсайдери додали, що Apple все ж налагодила випуск накладних навушників AirPods Studio, випуск яких відкладався ще з 2018 року. Презентація AirPods Studio очікується на заході в листопаді разом із першим ноутбуком компанії на ARM-процесорі. Але в продаж нові навушники надійдуть лише під кінець року або вже на початку наступного.
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