Apple готує революцію в iPhone: що відомо

Новий iPhone від компанії Apple, який покажуть восени 2019 року, міститиме низку інновацій.

Про це повідомляють джерела видання Business Insider. Зазначається, що смартфон отримає потрійну основну камеру. Третє вічко камери має розширити поле огляду та покращить якість фото при масштабуванні.

Крім того, нові камери дозволять робити 3D-фото. Також можлива поява доопрацьованої системи Face ID.

При цьому розмір гаджета залишиться колишнім. Не виключено, що Apple використає OLED-екрани для всіх трьох моделей iPhone 2019 року, включаючи найдоступніший.

Очікується, що нові iPhone постачатимуться з тим же 5-ватним зарядним блоком. А швидку зарядку на 18-ват доведеться докуповувати окремо.

Тим часом, за прогнозами аналітиків, всі три нові iPhone підтримуватимуть двосторонню зарядку, тобто зможуть заряджати інші пристрої.

Також серед цікавих, але суперечливих чуток — відмова Apple від зарядки через роз'єм Lightning і заміна його на USB-C.

iPhone

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