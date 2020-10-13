Apple готує презентацію новинок: що відомо про iPhone 12

У вівторок, 13 жовтня, відбудеться презентація Apple, де мають показати нові iPhone 12. Імовірно новий "яблучний" смартфон отримає цифрову камеру з 30-кратним збільшенням, яка буде втричі потужнішою від попередніх моделей.

Згідно з інсайдерськими даними, попередні замовлення на iPhone 12 будуть доступні з 16 жовтня. Інші джерела говорять, що замовлення на найдорожчі моделі почнуться лише в листопаді, пише Daily Mail.

За даними з мережі, на презентації можуть показати відразу чотири пристрої: iPhone 12 Mini з 5,4-дюймовим дисплеєм, вартість якого починається від 699 доларів. Середній iPhone 12 із 6,1-дюймовим екраном за ціною 799 доларів. Далі йдуть iPhone 12 Pro – 999 доларів і iPhone 12 Pro Max – 1099 доларів.

Можливий вид iPhone 12

Додамо, що раніше Apple повідомила, що темою презентації стане гасло Hi, Speed ("Привіт, швидкість"). Тож багато користувачів очікують, що iPhone 12 отримає можливість під'єднання до мереж 5G.

Відзначається, що iPhone 12 може отримає різні обсяги пам'яті – від 64 до 512 ГБ у найдорожчому iPhone 12 Pro Max.

Першими, хто отримає за попереднім замовленням нові iPhone 12, будуть жителі США й Канади.

Презентація Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом (13:00 у США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple на презентації 13 жовтня, окрім нових iPhone, може показати навушники AirPods Studio і колонку HomePod другого покоління.

Також названі можливі мінуси нового iPhone 12.