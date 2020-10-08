Apple анонсувала презентацію: що ще покажуть, крім iPhone

Олексій Тітофф Технології 03:40, 8.10.2020

Компанія Apple на презентації 13 жовтня, крім нових iPhone, може показати навушники AirPods Studio і колонку HomePod другого покоління.

Про це говорять інсайдери, посилаючись на те, що з офіційного онлайн-магазину Apple зникли навушники та розумні колонки сторонніх виробників, передає 4PDA.

Відзначається, що "яблучна" компанія вже припинила продаж аксесуарів Bose, Logitech і Sonos. Експерти пояснили, що схожа ситуація була з виходом Apple Watch у 2014 році, коли Apple відмовилася від продажів пристроїв Fitbit.

Можливі нові навушники і колонка від Apple

Нагадаємо, що Apple у вівторок, 13 жовтня, влаштує презентацію, де, ймовірно, покаже нові iPhone.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.

Також Apple надала нову мобільну операційну систему iOS 14, яка оновиться на "яблучних" пристроях.

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