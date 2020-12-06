Android-смартфони перестануть відкривати сайти в 2021 році: названр причину

У 2021 році багато смартфонів на базі старих версій операційної системи Android не зможуть відкривати сайти. Це пов'язано з тим, що один з провідних світових центрів сертифікації Let's Encrypt переходить на формування підписів з використанням тільки свого кореневого SSL-сертифіката.

Пояснимо, що послугами Let's Encrypt користуються близько 30% всіх доменів інтернету. Раніше ж сертифікат ISRG Root X1 був пов'язаний проміжним сертифікатом IdenTrust DST Root CA X3 з підтримкою більшості операційних систем. Але після закінчення терміну дії цієї угоди застарілі браузери і ОС перестануть працювати з сайтами, які використовують сертифікати Let's Encrypt, йдеться в пресрелізі.

Для користувачів смартфонів це означає, що пристрої на базі ОС Android 7.1.0 і нижче не зможуть завантажувати сайти, підписані сертифікатом ISRG Root X1. Відзначається, що на кінець 2020 року в світі налічується близько 33,8% таких Android-гаджетів.

"Деяке програмне забезпечення, яке не оновлювалося з 2016 року, як і раніше не довіряє нашому кореневого сертифікату, ISRG Root X1. Зокрема, сюди входять версії Android до 7.1.1", – повідомили аналітики Let's Encrypt.

Відзначається, що в якості альтернативи можна використовувати браузер Mozilla Firefox, який зберігає кореневі сертифікати. Однак і він працює лише на версіях не нижче Android 5.0.

Як повідомляв OBOZREVATEL: