Аналогів немає на Землі: на Марсі зняли швидкісний феномен. Унікальні фото

На Марсі зафіксовано процеси, аналогів яким немає на Землі. До них відносять відносно швидке переміщення піщаних дюн в умовах розрідженої атмосфери.

Як повідомляє Science Alert, процеси виявили вчені університету Арізони (США).

Дослідники простежили за змінами 54 дюнних полів, що охоплюють 495 окремих дюн висотою від 2 до 120 метрів. Для цього вони проаналізували знімки, зроблені камерою HiRISE на космічному апараті Mars Reconnaissance Orbiter протягом двох-п'яти марсіанських років.

Піщані дюни на Марсі Science Alert

Піщані дюни на Марсі Science Alert

Виявилося, що середня швидкість міграції дюн в формі півмісяця склала всього півметра в рік, що приблизно в 50 разів повільніше, ніж у найшвидших дюн на Землі. Однак в деяких місцях рух було найбільш швидким: у Великому Сирті, гірського ланцюга Hellespontus Montes і приполярних піщаних масивах Олімпія і Abalos Undae. Ці райони характеризуються різкими топографічними межами і температурними градієнтами. На Землі на швидкість дюн впливають зовсім інші чинники. Наприклад, грунтові води біля поверхні і рослинний покрив можуть призвести до затримки піску.

Ще однією марсіанської особливістю, що зустрічається рідше, були піщані рівнини з високим альбедо. Вони відображають багато сонячного світла, нагрівають повітря і створюють конвекційні потоки, що переміщують пісок.

Піщані дюни на Марсі Science Alert

Піщані дюни на Марсі Science Alert

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знімок NASA викликав ажіотаж припущенням про життя на червоній планеті.

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