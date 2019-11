Американці пробили свердловину на Марсі: вражаюче відео

Модуль NASA InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HPЗ і заглибився в поверхню планети.

Відповідне відео показали в Twitter NASA. "Модуль знову e русі і знову копає!" – відзвітували там. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

Минулого разу подібні спроби закінчилися фіаско, так як у бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~ 1.25 inches (~ 32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team 's efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi