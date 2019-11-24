Головна Новини
24 листопада • оновлено в 09:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Американці пробили свердловину на Марсі: вражаюче відео

2.9т
Читати матеріал російською

Модуль NASA InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HPЗ і заглибився в поверхню планети.

Відповідне відео показали в Twitter NASA. "Модуль знову e русі і знову копає!" – відзвітували там. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

Новини
Вчені знайшли дивовижні докази життя на Марсі: фото

Модуль NASA пробив свердловину на Марсі

Модуль NASA пробив свердловину на Марсі

Скріншот з відео

Минулого разу подібні спроби закінчилися фіаско, так як у бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США вибухнув прототип ракети компанії Ілона Маска SpaceX - "Старшип", що розробляється для польотів на Марс.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
США
Тег
NASA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги