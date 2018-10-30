Amazon посунули: названі найдорожчі компанії світу

Компанія Microsoft обігнала Amazon із капіталізації і посіла друге місце у рейтингу.

Першість залишилась за американською компанією Apple, повідомляяє видання Reuters.

Компанія Amazon ще два місяці тому була другою у рейтингу із капіталізацією 1 трильйон доларів. Проте після публікації квартального звіту акції компанії впали на 7%. Вартість Amazon знизилася на 65 млрд доларів — до 805 млрд доларів.

Тому на друге місце вийшла Microsoft. Після квартального звіту її акції теж подешевшали, але лише на 1,1%. Так, ринкова вартість Microsoft становить 823 млрд доларів.

Apple же збереже своє становище до першого листопада, дня публікації квартального звіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple оштрафували на мільйони доларів.