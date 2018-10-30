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Amazon посунули: названі найдорожчі компанії світу

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Компанія Microsoft обігнала Amazon із капіталізації і посіла друге місце у рейтингу.

Першість залишилась за американською компанією Apple, повідомляяє видання Reuters.

Компанія Amazon ще два місяці тому була другою у рейтингу із капіталізацією 1 трильйон доларів. Проте після публікації квартального звіту акції компанії впали на 7%. Вартість Amazon знизилася на 65 млрд доларів — до 805 млрд доларів.

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Тому на друге місце вийшла Microsoft. Після квартального звіту її акції теж подешевшали, але лише на 1,1%. Так, ринкова вартість Microsoft становить 823 млрд доларів.

Apple же збереже своє становище до першого листопада, дня публікації квартального звіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple оштрафували на мільйони доларів.

Місце
США
Об'єкти
AmazonAppleMicrosoft
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