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Альтернатива таксі: в Сінгапурі покажуть транспорт майбутнього

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У другій половині 2019 року в Сінгапурі випробують електричне аеротаксі. На дроні помістяться двоє людей і вантаж до 160 кг.

Про це повідомляється на сайті компанії-розробника Volocopter. Дальність польоту 18-роторного електричного пасажирського мультикоптера становить 27 кілометрів, а максимальна швидкість - 100 кілометрів на годину.

Дрон здатний проводити політ в задану точку в повністю автономному режимі. Перші випробування мультикоптера пройшли в безпілотному режимі в 2013 році, а з людиною на борту - в 2016.

Альтернатива таксі: в Сінгапурі покажуть транспорт майбутнього
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До цього Volocopter випробувала своє аеротаксі лише в Німеччині, де відбувається його розробка та збирання, а також в Дубаї, з владою якого домовилися про розгортання в майбутньому сервісу аеротаксі. Тепер компанія оголосила про плани почати з другої половини 2019 року випробування в Сінгапурі.

Як повідомив ресурс nplus1.ru, розробкою електричних аеротаксі займається безліч інших компаній, які використовують різні конструкції. Нещодавно прототип аеротаксі класичної конструкції випробував британський стартап Vertical Aerospace. Дрон аналогічного типу випробували китайська EHang і американська Passenger Drone. Крім того, Airbus провела на початку року перший політ електричного конвертоплана, а Kitty Hawk і Aurora Flight Sciences показали випробування апаратів з масивом горизонтальних гвинтів для вертикального зльоту і посадки, а також заднім гвинтом, що штовхає для горизонтального польоту.

Як писав OBOZREVATEL, в США створять потужну і дорогу зброю.

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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
Какие еще нужны доводы, чтобы понять, что низкие налоги и минимум государственного вмешательства - это максимально эффективная экономическая система!
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