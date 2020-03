Aliexpress починає великий розпродаж. Як впали ціни

Глобальна віртуальна торгова площадка Aliexpress, що надає можливість купувати товари виробників з КНР, Росії, Європи, Туреччини та інших країн заявила про те, що 21 березня стартує великий розпродаж, який поводять на честь 10-річчя інтернет-магазину.

Товари на майданчику продаються в роздріб та дрібним оптом. Практично на всі замовлення ви можете отримати дисконт, якщо скористаєтеся промокодом. Також дисконт буде поширюватися на всі акції, що діють на майданчику і на всі товари, які будуть реалізовані за бонусною програмою. Безкоштовні промокоди для цього онлайн-магазину ви знайдете в каталозі сервісу OBOZREVATEL.

Смартфони

UMIDIGI A5 PRO, US $ 89.22 US 153.83, - 42%

ХIAOMI mi 9T, US $ 878.87 US 1112.49, - 21%

Blackview A80 Pro US $ 88.59 US 159.99, - 44%

Lenovo K5 Pro US $ 89.99 US 152.53, - 41%

OUKITEL C17 Pro US $ 89.99 US 199.98, - 55%

Розумні аксесуари

Смарт-браслет KSUN KSS901 US $ 24.00 US 44.44, - 46%

LIGE, жіночі розумні годинник US $ 17.49 US 87.46, - 80%

LIGE фітнес-трекер IP67, US $ 16.49 US 109.95, - 85%

Смарт-годинник Amazfit Pace, US $ 69.99 US 199.98, - 65%

Makibes T3 смарт-годинник, US $ 17.59 US 39.98, - 56%

Камери та фото

LAUMOX SG907 Drone c 4K HD, регулювальна камера, US $ 59.00 US 98.34, - 40%

HD 1080 DIY портативна WiFi IP міні камера Р2Р US $ 20.71 US 60.90, - 66%

KEELEAD 3-осьовий ручної стабілізатор US $ 50.76 US 74.64, - 32%

Відеокамера 4K Ultra HD 60FPS ORDRO EP7 US $ 141.33 US 307.25, - 54%

Екшн-камера YI Discovery, спортивна камера 4K 20fps 8 MP US $ 45.99 US 99.98, - 54%

Аудіопристрої

Bluetooth V5.0 сенсорна гарнітура TWS True, US $ 14.30 US 26.98, - 47%

TG113C колонка, портативний Bluetooth міні-динамік US $ 14.320 US 29.84, - 52%

Cigfun X-Buds TWS Bluetooth навушники, міні US $ 24.00 US 79.99, - 70%

PopuPine ігровий мікрофон USB 3,5 для комп'ютера US $ 12.24 US 21.85, - 44%

Міні mp3-gktth c кліпсою Bluetooth US $ 242.69 US 37.98, - 35%

Відеотехніка

Портативний міні-проектор Caiwei S6W US $ 271.31 US 475.99, - 43%

H9 MAX RK3318 Смарт ТВ приставка US $ 22.39 US 39.99, - 44%

ALSTON M5 M5W Fuil HD 1080P проектор, US $ 151.92 US 199.90, - 24%

Yovanxer проекційний екран US $ 5.27 US 10.34, - 49%

ByjoTeCH M12 Hi-Fi Bluetooth вакуумний ламповий підсилювач US $ 176.64 US 232.42, - 24%

