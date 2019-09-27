Багато років міністерства створювалися з метою витрачати гроші платників податків. Можливо, ми можемо вперше отримати міністерство, яке буде гроші заробляти. Я про Міністерство цифрової трансформації та новий проект "Дія (Держава і Я), які презентували в цю п’ятницю. У івенту була онлайн-трансляція, але я була на ньому та ділюся з вами головними думками з цього приводу. Ключове слово тут – можливо.

Держава – це бренд (а бренд – це сервіс)

Теза це не нове, і минула влада зрозуміла його в цілому правильно – адже залучили до його створення не друзів-знайомих, а одне з кращих діджитал-агенств України. Комусь сподобався бренд UKRAINE NOW, комусь ні – тут це питання другорядне. Важливим було те, що Україна отримала обличчя без калини-шароварів-Кобзаря (при всій повазі до традиційних символів), а щось сучасне.

Проте, UKRAINE NOW була історією про комунікації та позиціонування. Дія, як видно, буде цілком про практику. Про ту "Державу в смартфоні", про який говорив президент Зеленський. І поки все виглядає багатообіцяюче.

Для його створення залучили і Fedoriv, ​​і Spiilka – обидва агентства я дуже поважаю. Незважаючи на схожість іконки програми з одним популярним мобільним банком (не буду називати, ви самі все зрозумієте), виглядає і звучить все переконливо. Навіть незважаючи на те, що ми бачили лише презентацію бренду і лише перші прототипи дизайну особистого кабінету громадянина.

Бізнес-підхід (нарешті)

Подібні задумки вже були. Їх відкривали з помпою, одні хвалили, інші критикували – а потім про них всі якось забували. А все тому що завданням було штовхнути промову з трибуни, "попіаритися", а не вирішити проблему. Одна з перших тез, які озвучив новий міністр цифрової трансформації, мені сподобалася. Вона звучить наступним чином:

"Взаємодія з державою – це стрес"

Так, це правда. Найчистіша і сумна. Визнання проблеми – перший шлях до її вирішення. До подачі інформації немає претензій: нарешті замість нудних діаграм і тексту на весь слайд ми бачимо процеси, розписані в форматі mind map. Нарешті брендинг і UI/UX роблять визнані лідери ринку. Все це вселяє оптимізм – хоча конкретних термінів ніхто не назвав, що для бізнесу нетипово.

Що планують робити?

Позбавляти українців від цього стресу, який вони отримують. Конкретно – через зрозумілий особистий кабінет "Дія" з максимально спрощеними user scenario для найбільш затребуваних послуг. Федоров оптимістично заявив, що через 3-5 років міністерство дуже хоче "оцифрувати 100% публічних послуг"

Ми говоримо про:

Уніфікації всіх реєстрів (а їх зараз близько 50) і переклад їх на блокчейн;

Кабінет громадянина – що про вас знає держава?

Електронне резиденство для спрощення ведення бізнесу за прикладом Естонії

Кабінет забудовника для отримання ліцензій

єМалятко – всі довідки і свідоцтва для дитини "під ключ"

Єдиний паспорт та ІПН

І багато іншого.

Кінцевою метою нове міністерство – крім щастя кожного громадянина і його небажання сісти на літак і полетіти в Польщу – поставило збільшити частку IT в ВВП країни до 10%. Це KPI, але занадто загальний, йому не вистачає конкретних подзадач.

А що може піти не так?

Що робити з уже розробленими Mobile ID і іншими сервісами? Відповідь на це питання не дається ніяк, тільки йдеться про нові проекти. Це проблема, адже не потрібно ламати те, що працює. Працює погано – полагодьте, упровадьте, інкорпоруйте в єдину систему.

Немає конкретних термінів. Нам показали красивий ролик, модний шрифт, логотип і брендбук – тут питань немає, працювали профі. Розповіли в красивій презентації про проекти – теж відмінно, віримо-сподіваємося. Сказано, що в роботі вже 90 різних послуг, за якими показали сценарії користування. Але моє запитання – де терміни? Дедлайн по кожній послузі, про яку так круто розповіли – ось чого мені хотілося б побачити як майбутньому клієнтові цих послуг. Як бізнесу, який готовий допомагати в розробці таких рішень.

Висновок

Крута і потужна презентація, у якій, проте, є свої слабкості. Вони непомітні за модними градієнтами і шрифтами або барвистими доповідями спікерів – але вони є. Зараз Міністерство цифрової трансформації може стати як локомотивом розвитку країни, так і черговий "потьомкінське село". Але я дуже вірю і готова сприяти саме першим сценарієм.

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