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13 листопада • оновлено в 18:11
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Можуть пошкодити смартфон: e мережі 5G виявили серйозні вразливості

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У мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G виявили 11 вразливостей, які можуть бути використані для шпигунства і навмисного пошкодження смартфонів.

Про це повідомляє Tech Crunch. Відзначається, що слабкі місця вдалося виявити дослідникам в сфері безпеки університету Пердью і університету Айови в США.

З'ясувалося, що вразливості дають можливість відстежити місце розташування в реальному часі, підробляти аварійні оповіщення або приховано відключити від мережі смартфон, підключений до 5G.

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У мережі 5G виявили серйозні проколи

У мережі 5G виявили серйозні проколи

mediasat.info

"Створивши шкідливу базову станцію, зловмисник може виконати кілька атак проти підключеного цільового смартфона, як шпигунського характеру, так і з метою нашкодити", – сказано в дослідженні.

При цьому, подібні атаки можуть бути здійснені будь-якою людиною з практичними знаннями в сфері роботи мереж 4G і 5G і недорогим обладнанням.

Результати дослідження були передані в організацію GSM Association (GSMA), яка представляє інтереси операторів мобільного зв'язку по всьому світу. У компанії ж запевнили, що дані вразливості є незначними в практичній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З 1 грудня 2019 року 5G планують запустити в тестовому режимі в Одесі.

  • Віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що новий уряд за найближчі три роки планує повністю покрити Україну швидкісним інтернетом. Через рік-два це буде 3G/4G, а далі в планах і 5G.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Секрети мобільного зв'язку
Місце
США
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