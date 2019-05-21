Україну чекає "революція" з інтернетом і зв'язком: що зміниться

Тільки в 2018 році в Україні запустили четверте покоління технологій мобільного зв'язку (4G), як оператори вже готуються до впровадження 5G. Відповідний указ напередодні інавгурації нового президента підписав Петро Порошенко. Новий стандарт зв'язку повинен бути запущений в 2020 році.

Що дасть українцям зв'язок нового покоління – читайте на OBOZREVATEL.

Що таке стандарт зв'язку 5G

5G (fifth generation) - це п'яте покоління технологій мобільного зв'язку, яке приходить на зміну 3G і 4G. Він покликаний забезпечити значно більш швидку передачу даних на телефон і з телефону, більш широке покриття і більш стабільний зв'язок. У свою чергу це допоможе отримати доступ до мобільного інтернету більшій кількості пристроїв, без втрати швидкості передачі.

Головні характеристики і відміну від 4G

Головна перевага 5G над 4G – це робота на більш високій швидкості, а пов'язано це з тим, що 5G буде підтримувати куди більш широкий діапазон частот.

З точки зору пікових швидкостей, 5G як мінімум в 10 разів швидше, ніж 4G. Зараз максимальна швидкість зв'язку рідко перевищує 100 Мб/с, в п'ятому поколінні цей показник досягне 10 Гбіт/с. Наприклад, щоб закачати на смартфон двохгодинний фільм у гарній якості, вам знадобиться не більше хвилини.

Ще одна особливість нового покоління – це безперебійність роботи і нульова затримка – до 1 мілісекунди, у мережі 4G вона становить 10 мілісекунд. Це дозволить передавати дані практично в реальному часі.

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Тобто те, що зараз здається швидким при роботі в інтернеті, буде здаватися миттєвим.

Що це дасть світу і Україні?

Завдяки безперебійному та швидкісному зв'язку зміни очікуються в багатьох сферах суспільного життя. 5G також стане поштовхом до розвитку нових технологій і вдосконалення старих.

Медицина

За допомогою зв'язку п'ятого покоління стане можливим проведення віддалених операцій. Умовно, лікар-хірург зможе провести операцію пацієнтові з України перебуваючи, наприклад, в Ізраїлі. У його розпорядженні буде спеціальне обладнання, за допомогою якого він зможе управляти необхідними інструментами і бути присутнім на операції онлайн.

Нові розроблені пристрої з підтримкою 5G-мережі зможуть в реальному часі відстежувати фізичний стан своїх носіїв і зв'язуватися з лікарями в разі надзвичайних ситуацій або небезпеки здоров'ю.

Якщо у людини стався серцевий напад, або ж він потрапив в аварію, ваш лікар оперативно отримає інформацію і відправить карету швидкої допомоги. Ваше розташування пристрій також надасть з високою точністю.

Аграрна сфера

Завдяки 5G аграрії зможуть в режимі реального часу дистанційно керувати сільгосптехнікою, дізнаватися про необхідність її діагностики або отримувати дані про поломку.

Спеціальні чіпи, закопані у землю дозволять і стежити за станом грунту і посадженими культурами. Автоматизовані системи самі будуть знати, коли краще полити або удобрити грунт.

Датчики для худоби будуть відслідковувати їхнє місце розташування, а також основні дані про здоров'я в режимі реального часу. Навіть подоїти корову стане можливим онлайн, за допомогою автоматичних доїльних машин, підключених до 5G.

Це призведе до підвищення прибутковості, ефективності і безпеки.

Технології

В майбутньому 5G дозволить розвинути еру безпілотних автомобілів. Отримавши зв'язок п'ятого покоління машини будуть набагато швидше і чіткіше реагувати на зміни дорожньої ситуації, що знизить ймовірність ДТП.

Нові технології дозволять безпілотним авто тримати зв'язок зі світлофорами, камерами, шлагбаумами. Миттєво моніторити інформацію про зміни погоди, стан доріг або наявності пробок.

Управління дронамі також вийде на новий рівень. Зараз дальність польоту сучасних квадрокоптера обмежена кількома кілометрами, при використанні 5G вона обмежуватиметься лише ємністю акумулятора. Дронамі можна буде управляти в режимі реального часу при цьому перебуваючи в десятках кілометрів від нього. Апарати безперебійно зможуть контактувати між собою, що також дозволить налагодити їх масове безпечне використання без участі людини.

За допомогою квадрокоптера можна буде, наприклад, шукати заблукалих туристів в лісі або горах і оперативно доставити йому необхідні речі і медикаменти, поки рятувальники зможуть до нього дістатися.

Розумні будинки

Через те, що 5G допоможе отримати доступ до мобільного інтернету набагато більшій кількості пристроїв, ніж це може надати зв'язок нинішнього покоління, це допоможе зв'язати між собою всю техніку, яка знаходиться у вашому будинку і навіть за її межами.

Звичайно, навіть зараз можна віддалено включити кондиціонер або мультиварку, але це коштує дорого і має певні обмеження. З 5G все стане дешевше і працювати буде в рази швидше. Вбудовані чіпи не тільки включать необхідну техніку, відрегулюють комфортну температуру, наллють гарячу ванну, а й стежитимуть за технічним станом ваших приладів, що запобіжить раптові поломки і збільшить термін експлуатації.

Загалом, технологія розумного будинку стане повсякденною реальністю.

Розваги

Зв'язок п'ятого покоління створить поштовх для майбутнього віртуальної і доповненої реальності. Уявіть, що ви зможете гуляти по історичних руїн в Римі, або відвідати Лувр, або ж пройтися по неймовірно пейзажним місцям Ісландії, Новій Зеландії не виходячи з дому.

Це все стане можливим завдяки зв'язку 5G і VR-шолому. Ви не тільки зможете опинитися в будь-якому куточку світу, а й дивитися концерти або футбол в форматі віртуальної реальної реальності.

Стандарт 5G повинен забезпечити такі характеристики:

пікова швидкість завантаження даних на одну базову станцію до 20Гб / с;

швидкість завантаження даних до 100 Мб / c і вивантаження до 50 Мб / c для одного абонента;

можливість абонентського пристрою рухатися зі швидкістю до 500 км / ч між базовими станціями;

можливість пристроям перемикатися між режимом заощадження енергії і повністю робочим за 10 мс;

затримки до 4 мс при сприятливих умовах, і до 1 мс – для спеціалізованих з'єднань;

поліпшена ефективність використання радіочастотного спектру;

передача даних зі швидкістю 1 Гб / c в той же час для багатьох користувачів на одному поверсі будівлі;

можливість роботи до 1 млн пристроїв на 1 км.

ТСН

Що потрібно для використання стандарту зв'язку 5G

Коли в Україні в 2018 році вводився 4G, на ринку було надано величезну кількість телефонів, що підтримують даний стандарт зв'язку. Це природно, тому що українці отримали доступ до 4G на 8 років пізніше, ніж, наприклад, користувачі в Європі. Єдине, що певній кількості абонентів довелося міняти старі "сімки" на сім-карти з підтримкою 4G.

П'яте ж покоління мобільного зв'язку України планує запровадити разом з іншими світовими країнами. А разом з приходом нового стандарту виробники мобільних телефонів почали випуск гаджетів з підтримкою 5G. Але основні моделі були представлені тільки в кінці 2018 - початку 2019 роки.

Серед них: Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi Mix 3, Motorola Moto Z3, ZTE 5G, Sony Xperia XZ4, Huawei Mate Flex і інші. Що стосується iPhone, то попередньо їх телефони з підтримкою 5G будуть представлені в 2020 році.

Як бачимо, поки вибір досить убогий, але деякі виробники просто вичікують, коли стандарт 5G запрацює повноцінно і з'явиться можливість максимально усунути можливі баги.

Для використання мережі нового покоління доведеться також міняти сім-карту. В Україні їх випуск поки не стартував.

Де вже використовують 5G і коли буде в Україні

Зв'язок п'ятого покоління вже стартувала в деяких штатах США і великих містах Південної Кореї. У тестовому режимі його запустили в Китаї та Швейцарії. Але масовий запуск 5G очікується в 2020 році. Своїм указом Порошенко також затвердив запустити зв'язок нового покоління в 2020 році.

Втім, у експертів є якісь сумніви, що через рік українці зможуть масово використовувати стандарт 5G. На їхню думку, для повноцінної роботи зв'язку наступного покоління України знадобиться на кілька років більше.

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