5G поширює коронавірус: вчені розвінчали міф

Учені назвали "повною нісенітницею" твердження про те, що технологія 5G допомагає поширювати коронавірус COVID-19.

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Як пише ВВС, медичний директор NHS England Стівен Повіс назвав такі теорії змови "найгіршим прикладом фейкових новин".

Адептів теорії про зв'язок коронавірусу і 5G можна умовно поділити на два табори:

Одні стверджують, що 5G може пригнічувати імунну систему і таким чином робить людей більш схильними до зараження вірусом.

Інші припускають, що сам вірус можна якось передавати за допомогою технології 5G.

"Ідея про те, що 5G пригнічує вашу імунну систему, не витримує критики", – заявив доцент клітинної мікробіології в Університеті Редінга, доктор Саймон Кларк.

За його словами, хоча дуже сильні радіохвилі можуть викликати підвищення температури, 5G навіть приблизно не настільки потужні, щоб якимось чином вплинути на людей.

Також 5G не може поширювати вірус, стверджує професор педіатрії Бристольського університету Адам Фінн.

"Нинішню епідемію викликав вірус, який передається від однієї зараженої людини до іншої. Ми знаємо, що це правда. Ми навіть вирощуємо вірус, отриманий від хворої людини, у лабораторії. Віруси та електромагнітні хвилі, завдяки яким працюють мобільні телефони та інтернет, це різні речі. Настільки ж різні, як крейда та сир", – підкреслив він.

Раніше у соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно підпалені вежі мобільного зв'язку 5G в Бірмінгемі та Мерсісайді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.