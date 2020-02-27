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27 лютого • оновлено в 23:18
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Apple теж лажає: п'ять жахливих розробок, які з тріском провалилися на ринку

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AirPods, Apple Watch і iPhone захопили свої сегменти ринку і лідирують у них за показниками продажів. MacBook займається випуском найпопулярніших ноутбуків.

Розроблені компанією технології на висоті. Завдяки цьому спадкоємці Стіва Джобса заробляють мільярди доларів на рік, а за новими моделями смартфонів шикуються величезні черги. Однак низка проєктів корпорації виявилися просто провальними.

"Розумні" колонки, що з'явилися занадто пізно

У 2017 році на Worldwide Developers Conference відбулася презентація "розумної" колонки HomePod із високоякісним звуком, але її продажі були дуже поганими. На ринок вона потрапила в кінці зими наступного року і влітку займала лише 5,9 відсотків від усіх продажів подібних аксесуарів.

Apple теж лажає: п'ять провалів нащадків Джобса

Компанія запізнилася з випуском виробу. Цей напрям на той час було зайнято Google і Amazon. Вартість аксесуара Apple становила 349 доларів, не дешевше, ніж подібні товари, вироблені конкурентами.

Apple не вчасно презентувала свою "розумну" колонку і не додумалась опустити на неї ціну для залучення покупців.

"Розумна" колонка Apple була випущена в найбільш невідповідний момент і її довелося терміново знімати з виробництва. Висновок: мало зробити гарну річ, важливо зробити її вчасно.

Автопілот, якому потрібен водій

Тестування керованих автопілотом авто від Apple в Америці завершилося повним провалом. Автопілот Apple – найгірший серед тих, які пройшли випробування у США. У 2018 році він відключився 872 рази, проїхавши тисячу миль. Водієві довелося брати керування на себе через кожні 1,1 милі.

Apple теж лажає: п'ять провалів нащадків Джобса

Для порівняння, перемикання авто Waymo від Google з автономного на ручне управління відбувається приблизно 0,09 рази на кожну тисячу миль. Водій бере його в свої руки раз на 11 тис. 154 милі.

На цей момент у світі не налагоджений випуск повністю автономних авто, але з автопілотом Apple без водія взагалі далеко не заїдеш.

Проблеми з неточними картами

У 2012 році в iOS 6 відбувся запуск програми Apple Maps, яке було альтернативою сервісу Google Maps. Від користувачів на нього постійно надходили скарги, пов'язані з помилковою назвою місць, неточним розташуванням і відсутністю низки точок і населених пунктів.

Apple теж лажає: п'ять провалів нащадків Джобса

З головних невдач Apple Maps слід виділити:

  • Розташування валлійського Понтіпріта було зазначено за 10 миль від того місця, де він реально перебуває.

  • Замість центрального залізничного вокзалу столиці Фінляндії сервіс показував паркову зону.

  • На Apple Maps не було англійського міста Стратфорда-на-Ейвоні.

  • Столицю України позначили, як Kylv.

  • На запит про британський Лондон сервіс перекидав у Канаду, де є населений пункт із такою ж назвою.

У 2018 році Apple почала збір даних з iPhone користувачів, щоб поліпшити сервіс, але популярності "Картам" це не додало.

Карти Apple Maps виявилися дуже неточними, а значить, нікому не потрібними.

Непопулярна соціальна мережа

Щоб наростити успіх iPhone і екосистеми Apple, компанія вирішила запустити соцмережу зі зрозумілим інтерфейсом і не засміченими каталогами.

Apple теж лажає: п'ять провалів нащадків Джобса

У 2010 році компанія заявила про запуск музичної соціальної мережі iTunes Ping. Її користувачам була надана можливість відстеження улюблених артистів і друзів, а також їх публікацій.

Але вже в 2012 році проєкт довелося закрити. Його користувачі не оцінили можливості соцмережі, більш-менш популярним iTunes Ping став тільки в 23 країнах. Проєкт просто не витримав конкуренції.

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