Apple теж лажає: п'ять провалів нащадків Джобса

AirPods, Apple Watch і iPhone захопили свої сегменти ринку і лідирують у них за показниками продажів. MacBook займається випуском найпопулярніших ноутбуків.

Розроблені компанією технології на висоті. Завдяки цьому спадкоємці Стіва Джобса заробляють мільярди доларів на рік, а за новими моделями смартфонів шикуються величезні черги. Однак низка проєктів корпорації виявилися просто провальними.

"Розумні" колонки, що з'явилися занадто пізно

У 2017 році на Worldwide Developers Conference відбулася презентація "розумної" колонки HomePod із високоякісним звуком, але її продажі були дуже поганими. На ринок вона потрапила в кінці зими наступного року і влітку займала лише 5,9 відсотків від усіх продажів подібних аксесуарів.

Компанія запізнилася з випуском виробу. Цей напрям на той час було зайнято Google і Amazon. Вартість аксесуара Apple становила 349 доларів, не дешевше, ніж подібні товари, вироблені конкурентами.

Apple не вчасно презентувала свою "розумну" колонку і не додумалась опустити на неї ціну для залучення покупців.

"Розумна" колонка Apple була випущена в найбільш невідповідний момент і її довелося терміново знімати з виробництва. Висновок: мало зробити гарну річ, важливо зробити її вчасно.

Автопілот, якому потрібен водій

Тестування керованих автопілотом авто від Apple в Америці завершилося повним провалом. Автопілот Apple – найгірший серед тих, які пройшли випробування у США. У 2018 році він відключився 872 рази, проїхавши тисячу миль. Водієві довелося брати керування на себе через кожні 1,1 милі.

Для порівняння, перемикання авто Waymo від Google з автономного на ручне управління відбувається приблизно 0,09 рази на кожну тисячу миль. Водій бере його в свої руки раз на 11 тис. 154 милі.

На цей момент у світі не налагоджений випуск повністю автономних авто, але з автопілотом Apple без водія взагалі далеко не заїдеш.

Проблеми з неточними картами

У 2012 році в iOS 6 відбувся запуск програми Apple Maps, яке було альтернативою сервісу Google Maps. Від користувачів на нього постійно надходили скарги, пов'язані з помилковою назвою місць, неточним розташуванням і відсутністю низки точок і населених пунктів.

З головних невдач Apple Maps слід виділити:

Розташування валлійського Понтіпріта було зазначено за 10 миль від того місця, де він реально перебуває.

Замість центрального залізничного вокзалу столиці Фінляндії сервіс показував паркову зону.

На Apple Maps не було англійського міста Стратфорда-на-Ейвоні.

Столицю України позначили, як Kylv.

На запит про британський Лондон сервіс перекидав у Канаду, де є населений пункт із такою ж назвою.

У 2018 році Apple почала збір даних з iPhone користувачів, щоб поліпшити сервіс, але популярності "Картам" це не додало.

Карти Apple Maps виявилися дуже неточними, а значить, нікому не потрібними.

Непопулярна соціальна мережа

Щоб наростити успіх iPhone і екосистеми Apple, компанія вирішила запустити соцмережу зі зрозумілим інтерфейсом і не засміченими каталогами.

У 2010 році компанія заявила про запуск музичної соціальної мережі iTunes Ping. Її користувачам була надана можливість відстеження улюблених артистів і друзів, а також їх публікацій.

Але вже в 2012 році проєкт довелося закрити. Його користувачі не оцінили можливості соцмережі, більш-менш популярним iTunes Ping став тільки в 23 країнах. Проєкт просто не витримав конкуренції.

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