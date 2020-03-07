Вони вбивають смартфон: п'ять шкідливих додатків для телефону

Власники телефонів на Android досить часто стикаються з проблемою, коли батарея пристрою починає стрімко сідати. Її не вистачає навіть на один повноцінний робочий день.

Нерідко проблема виявляється не в зносі акумулятора, а в використанні додатків, які буквально пожирають енергоємність вашого телефону.

Чому так відбувається?

Основна біда більшості цих додатків полягає в підключенні повідомлень, що працюють у фоновому режимі. Звичайно, цією опцією володіють практично всі ігри та програми, тому дана причина не є єдиною. Разом з усім іншим нижчеперелічені додатки призводять до того, що заряд батареї тане буквально на очах.

Snapchat

Цей додаток призначений для передачі відомостей про місцезнаходження абоненту в режимі онлайн. Це вдається робити за рахунок використання функції геолокації.

Додатково користувачі регулярно використовують камеру для зйомок фотографій і запису відео, в цьому полягає ключова особливість, притаманна цьому додатку.

Більш того, в інтерфейсі існує доповнена реальність і активна стрічка, забезпечена чатом. Всі разом це споживає величезну кількість енергії, навіть якщо власник смартфона не використовує всі функції Snapchat. Значно знизити споживання вдасться, якщо вручну відключити геолокацію і повідомлення. Однак результат навіть в цьому випадку не буде занадто ефективним.

Netflix

Це програма, що забезпечує доступ користувача до фільмів, шоу, телепрограм, представленим на даному потоковому сервісі.

Експерти відзначають, що саме програвач є основною причиною, по якій цей додаток споживає таку кількість енергії. Сюди можна додати постійні повідомлення. Найоптимальніший варіант – видалити додаток, а весь контент краще переглядати з офіційного сайту.

YouTube

Це ще один додаток, безпосередньо пов'язаний з іншим популярним відеохостингом для розміщення відеофайлів. Його програвач також призводить до стрімкого розряду акумулятора смартфона.

Ніяких практичних рекомендацій, як скоротити споживання енергії, не існує, краще його зовсім не встановлювати, а дивитися все ролики прямо на сайті.

Facebook

У список додатків, які сприяють швидкому розряду смартфона, входять і ті, що пов'язані з використанням популярних соціальних мереж. Facebook грішить тим, що в регулярному режимі запускає в фоні велику кількість енергоємних процесів, щоб забезпечити синхронізацію різних сервісів. Їх так багато, що окремо зупинятися на них навіть не варто.

Мінімізувати витрати акумулятора, використовуючи додаток Facebook, можна в підменю операційної системи Android. В налаштуваннях потрібно обмежити права додатка, заборонивши йому використовувати певні функції на вашому смартфоні. Ще один варіант – строго контролювати тривалість використання додатком.

Facebook Messenger

Сюди ж варто віднести і месенджер, який став ще одним продуктом корпорації Марка Цукерберга. При цьому потрібно підкреслити, що буквально жоден з його конкурентів (Telegram, Viber, WhatsApp) не відрізняються таким високим рівнем ненажерливості, виконуючи приблизно одні й ті ж функції.

Причини ті ж, що і з додатком Facebook – це регулярна синхронізація. Однак в цьому випадку кардинально скоротити витрату акумулятора за допомогою налаштувань не вдасться. Єдиний варіант – перехід на Lite-версію.

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