385 років тому з'явилася праска: як виглядали перші моделі. Фото

10 лютого офіційно вважається днем, коли офіційно в 1636 році з'явилася згадка праски в документах. Однак сам побутовий прилад був винайдений набагато раніше.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію створення праски. Саме слово походить від давньотюркського словосполучення "утюк", що складається з двох значень: "ут" – вогонь, "юк" – покласти.

За даними істориків аналогом праски користувалися ще в Стародавній Греції в IV столітті до нашої ери. У той час вигладжував речі предмет схожий на гарячий металевий прут або качалку. Ще раніше для прасування застосовували спеціально оброблений нагрітий камінь. Також одяг розгладжували сковородою, нагрітою на гарячому вугіллі.

Пристосування, якими прасували одяг

Чавунна праска

Але вперше праска в її більш звичному вигляді створили 385 років тому. Вага виробу була близько 10 кг і нагрівалася вона вугіллям. Пізніше модель була полегшена і вдосконалена металевою трубкою, що під'єднується до газового балона, а на кришці праски був розташований насос.

Важка металева праска

Також в XIX столітті була модель спиртових прасок, але вони були мало популярні через дорожнечу. Найбільш поширеними були нагрівальні праски - вони ставилися в піч і розігрівалися.

Праска на вугіллі

Перші праски з електричним і з'явився в кінці XIX століття. А в 1981 році фірма Tefal випустила праску з ідеально гладкою поверхнею для прасування.

Спиртова праска

Додамо, що велика колекція прасок знаходиться в історико-культурному комплексі "Замок Радомисль" на Житомирщині.

Електрична праска

Одна з перших електричних прасок

Різні види прасок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 63 року виповнилося від дня заснування датської компанії Lego, яка виробляє знаменитий на весь світ конструктор.