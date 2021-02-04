17 років тому створили Facebook: цікаві факти про соцмережу

4 лютого 2004 року було запущено соціальну мережу Facebook. Спершу соцмережа була доступна для студентів Гарвардського університету і найближчих вишів, а з 2006 року поширилася на всіх користувачів в інтернеті.

OBOZREVATEL розповів історію створення та цікаві факти про створення найбільшої соцмережі в світі. Творцями Facebook є Марк Цукерберг, Едуард Саверін, Дастін Московіц і Кріс Г'юз.

Поріг в 1 млрд користувачів було подолано 24 серпня 2015 року. На цей момент Facebook входить у п'ятірку найбільш відвідуваних вебсайтів світу і нараховує понад 2,5 млрд активних користувачів на місяць.

Первісний вигляд сторінки Facebook

Також корпорація придбала такі популярні сервіси, як Instagram, WhatsApp, workplace (корпоративний месенджер) і компанію Oculus VR.

У 2010 році вийшов фільм "Соціальна мережа" режисера Девіда Фінчера, де показано історію створення Facebook.

Instagram

Марк Цукерберг у 23 роки став наймолодшим мільярдером у світі.

Синій колір Facebook обрано як основний через те, що Цукерберг погано розрізняє червоні і зелені кольори.

Сторінка у Facebook

"Синій – найнасиченіший колір для мене, я можу розрізнити безліч його відтінків", – говорив він в інтерв'ю американським ЗМІ.

Додамо, що шістнадцятковий код кольору #3b5998 є відтінком синій. У моделі кольору RGB #3b5998 становить 23.14% червоного, 34.9% зеленого і 59.61% синього. У колірному просторі HSL #3b5998 має відтінок 221 градус, 44% насиченості і 41% світлості. Цей колір має приблизну довжину хвилі в 472.93 nm.

Соцмережа Facebook

Facebook підтримує понад 70 мов світу, а родзинкою проєкту є піратська та перевернута мови.

Саме на Facebook уперше стали застосовувати слово "Unfriend", що перекладається, як "прибрати з друзів".

Із масовим поширенням смартфонів у соцмережу почали заходити саме саме через мобільний додаток.

Facebook зберігає близько 300 петабайт даних користувача на своїх серверах. У петабайті 1 мільйон гігабайтів.

Соціальні мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL: