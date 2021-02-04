17 років тому створили Facebook: цікаві факти про соцмережу
4 лютого 2004 року було запущено соціальну мережу Facebook. Спершу соцмережа була доступна для студентів Гарвардського університету і найближчих вишів, а з 2006 року поширилася на всіх користувачів в інтернеті.
OBOZREVATEL розповів історію створення та цікаві факти про створення найбільшої соцмережі в світі. Творцями Facebook є Марк Цукерберг, Едуард Саверін, Дастін Московіц і Кріс Г'юз.
Поріг в 1 млрд користувачів було подолано 24 серпня 2015 року. На цей момент Facebook входить у п'ятірку найбільш відвідуваних вебсайтів світу і нараховує понад 2,5 млрд активних користувачів на місяць.
Також корпорація придбала такі популярні сервіси, як Instagram, WhatsApp, workplace (корпоративний месенджер) і компанію Oculus VR.
У 2010 році вийшов фільм "Соціальна мережа" режисера Девіда Фінчера, де показано історію створення Facebook.
Марк Цукерберг у 23 роки став наймолодшим мільярдером у світі.
Синій колір Facebook обрано як основний через те, що Цукерберг погано розрізняє червоні і зелені кольори.
"Синій – найнасиченіший колір для мене, я можу розрізнити безліч його відтінків", – говорив він в інтерв'ю американським ЗМІ.
Додамо, що шістнадцятковий код кольору #3b5998 є відтінком синій. У моделі кольору RGB #3b5998 становить 23.14% червоного, 34.9% зеленого і 59.61% синього. У колірному просторі HSL #3b5998 має відтінок 221 градус, 44% насиченості і 41% світлості. Цей колір має приблизну довжину хвилі в 472.93 nm.
Facebook підтримує понад 70 мов світу, а родзинкою проєкту є піратська та перевернута мови.
Саме на Facebook уперше стали застосовувати слово "Unfriend", що перекладається, як "прибрати з друзів".
Із масовим поширенням смартфонів у соцмережу почали заходити саме саме через мобільний додаток.
Facebook зберігає близько 300 петабайт даних користувача на своїх серверах. У петабайті 1 мільйон гігабайтів.
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