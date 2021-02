16 років тому створили YouTube: історія створення та цікаві факти

14 лютого 2005 року було засновано популярний відеохостинг YouTube. Його засновниками є троє колишній співробітників компанії PayPal: Чад Херлі, Стівен Чен і Джавед Карім.

З нагоди дня народження сайту OBOZREVATEL розповість цікаві факти про створення та особливості YouTube.

Найперше відео під назвою "Я в зоопарку" ("Me at the zoo") завантажив співзасновник сервісу Карим.

Першим відео з мільйоном переглядів стала реклама Nike за участю бразильського футболіста Рональдіньо.

21 грудня 2012 вперше в історії YouTube кліп південнокорейського співака PSY на пісню "Gangnam Style" набрав 1 мільярд переглядів, а вже 31 травня 2014 року – 2 млрд.

Проте найпопулярніше відео кліп Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – більше 7,2 мільярда переглядів. До того ж тут найбільша кількість лайків – 42 млн.

Найбільша кількість дізлайков у ролика з серії YouTube Rewind за 2018 року – 18 млн користувачів поставили палець вниз.

Щохвилини на сайт завантажується більше 500 годин відео.

Найпопулярнішим каналом на YouTube за станом на лютий 2020 став аккаунт T-Series, що належить індійському музичному лейблу – 171 млн підписників.

Серед людей рекорд з 109 млн підписниками належить блогеру PewDiePie.

YouTube підтримує 80 мов світу і хостинг доступний в 91 країні світу.

Google купив YouTube за 1,65 мільярда доларів в 2006 році. За деякими даними, YouTube приносить щорічно дохід в понад 20 мільярдів доларів, а його ринкова вартість зараз становить понад 140 мільярдів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на порталі YouTube створили перший в історії "нескінченний" кліп на пісню американської виконавиці Біллі Айлиш з піснею Bad Guy.