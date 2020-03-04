Тонкі акумулятори, запахи і не тільки: якими будуть телефони через п'ять років

Сучасні смартфони удосконалюються з кожним роком. Вже зараз можна припускати, якими вони будуть через п'ять-10 років через 5-10 років.

OBOZREVATEL розповість про те, якими телефонами ми будемо користуватися вже дуже скоро.

Акумулятор

Це складова смартфона, яка вимагає першочергового втручання. Очікується, що максимум через 5 років в побуті з'являться максимально тонкі акумулятори з графена.

Вони дозволять заряджати гаджети буквально за декілька хвилин, до того ж зможуть забезпечити більшу автономність роботи. Крім того, акумулятори стануть гнучкими, що знизить ймовірність механічного пошкодження пристрою.

Пам'ять

І тут на озброєння буде взятий графен. Мікросхеми на його основі максимально підвищать ємність, наприклад, в порядку речей буде обсяг оперативної пам'яті від 1 до 3 Тб. Відповідно, збільшиться швидкість зчитування і запису. Час очікування новинки — п'ять-сім років.

Дисплеї

Майбутнє за самовідновлючими і гнучкими екранами. За рахунок шару з наночастинок їх можна буде згортати або розгортати, збільшуючи площу. Більш того, захисний шар допоможе з усуненням дрібних пошкоджень, подряпин і тріщин.

З'являться такі дисплеї через шість-вісім років. На той час в матеріал почнуть практикувати додавання противірусного або антибактеріального елемента, адже поверхня смартфона залишається однією з найбрудніших з усіх поверхонь, які оточують людину.

Датчики, пов'язані з інтернетом речей

Найближче майбутнє за синхронізацією смартфонів зі всілякими побутовими приладами. Наприклад, вони зможуть стежити за наповненням холодильника. Штучний інтелект буде сам пропонувати власнику меню вечері і варіанти, що подивитися ввечері всією родиною.

Камери

Їх також будуть постійно вдосконалювати. З'являться голографічні зображення, які спочатку будуть транслювати на екрані смартфона, а в перспективі на будь-якій інший поверхні і навіть в об'ємі.

Для цього знадобляться просунуті технології обробки та запису зображення. Час очікування: від п'яти до десяти років.

Засоби відображення інформації

Звичайною справою стане проектор, вбудований в корпус смартфона. Він зможе відтворювати об'ємне зображення. На це піде 7-17 років. Однак повноцінною заміною проектора смартфон все одно не стане.

Звук

Вважається, що це елемент, який вимагає максимального доопрацювання. Поки удосконалюються тільки навушники, але зараз практично нічого не робиться для появи об'ємного звуку без навушників, перетворення в звукову систему будь-якої поверхні за допомогою смартфона.

Такий функціонал у гаджетів з'явиться через п'ять-сім років.

Запахи

У майбутньому смартфони навчаться передавати запахи на відстанІ, так як зараз можна відправити фото або відео.

Наприклад, аромати квітучого саду на знімку можна буде відчути за допомогою арома-картриджів. Згодом сигнали, що направляються в мозок, сприятимуть появі певних імпульсів в зонах, відповідальних за подібні відчуття. Час очікування - 5-15 років.

Зовнішній вигляд

З'явиться можливість персонально налаштовувати габарити і вагу гаджета. Це стане можливим за допомогою друку смартфона на 3-D -прінтері.

Для цього буде потрібно лише відзначити ті технічні характеристики, які необхідно, вибрати: колір, дизайн, а потім придбати ліцензію і надрукувати свій унікальний гаджет. Також можуть пропонуватися пристрої у вигляді додатків, які також можна буде надрукувати. Час очікування -15-20 років.

Безпровідна зарядка

Здійснюватися вона буде за допомогою мобільного зв'язку.

В результаті смартфон весь час буде перебувати в режимі підзарядки, так що потреба в акумуляторах пропаде.

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