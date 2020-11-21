З'явилася інформація щодо матчу Швейцарія – Україна: спортивні підсумки 20 листопада

Максим Іншаков Спорт 09:25, 21.11.2020 Оновлено: 10:44, 21.11.2020

ЗМІ повідомили про нові терміни розгляду матчу Швейцарія – Україна в УЄФА, а Румунії футболіст забив фантастичний гол ударом п'ятою через себе.

Крім того, лікар, який скасував матч Швейцарія – Україна, раніше дозволив грати клубам із COVID-19 і "Динамо" втратило 15 футболістів перед матчем УПЛ

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 20 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Швейцарія – Україна: ЗМІ повідомили про нові терміни розгляду справи в УЄФА

Модель Playboy оцінила злите секс-відео з Дзюбою

Гравець "Шахтаря" забив ганебний гол в ЛЧ, порушивши правила Fair Play: як це було. Відео

У Румунії футболіст забив фантастичний гол ударом п'ятою через себе. Відео

Знаменита фітнес-модель знялася напівоголеною і спантеличила шанувальників

Лікар, який скасував матч Швейцарія – Україна, раніше дозволив грати клубам з COVID-19

"Динамо" втратило 15 футболістів перед матчем УПЛ: повний список

Бродський розповів, як "уряд імпотентів" завадив збірній України з баскетболу

Стало відомо, скільки збірна України заробила в Лізі націй

Дієтолог Лопеса: думаю, що колишнього Ломаченка ми вже не побачимо

Ексгравець збірної України виправдав скандального Тимощука, назвавши його патріотом України

Коментувати
Спорт

Дивіться також

Так починалася Революція Гідності: 10 днів, які змінили світ

У пік статистику можна множити на 5: лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в Україні

На Волині медики перекрили дорогу: три місяці не платять зарплату. Відео

Екссоліст "Грибів" Бардаш: я був на Майдані і це було моєю великою помилкою

ЄСПЛ став на бік України у справі про пенсії в ОРДЛО