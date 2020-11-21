З'явилася інформація по матчу Швейцарія – Україна: спортивні підсумки 20 листопада
ЗМІ повідомили про нові терміни розгляду матчу Швейцарія – Україна в УЄФА, а Румунії футболіст забив фантастичний гол ударом п'ятою через себе.
Крім того, лікар, який скасував матч Швейцарія – Україна, раніше дозволив грати клубам з COVID-19 і "Динамо" втратило 15 футболістів перед матчем УПЛ
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 20 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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