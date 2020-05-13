Звернення до Путіна: український борець Грицай виставив ультиматум Усику

Український борець Богдан Грицай заявив, що готовий відмовитися від бою з Олександром Усиком, якщо він запише звернення до президента РФ Володимира Путіна, і запропонував боксеру свій варіант тексту.

"Я, Олександр Усик, з українського Сімферополя звертаюся до Володимира Путіна з Російської Федерації. Х**ло ти голомозе. Я, Олександр Усик, українець, а не малорос чи сепар. Я народився в Україні, в українському Криму. Ти мене не виженеш із моєї землі. Забирай з українського Криму свої війська та своїх колаборантів. Досить роз'єднувати український народ! Прибери своїх терористів з блокпостів на під'їздах до українських Луганська та Донецька", – зачитав свій варіант тексту Грицай.

Богдан Грицай

Він зазначив, що Усик може самостійно придумати текст звернення, і пообіцяв обійняти Олександра, як українець українця, якщо боксер наважиться на цей крок.

"Запиши таке відео Путіну, і я обійму тебе, як українець Богдан Грицай українця Олександра Усика. Ти ж Олександр чи Алєксандр? Інакше я тебе теж обійму, але вже як борець боксера", – підсумував Грицай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик заявив, що він є українцем, який народився і виріс у цій країні, і закликав не роз'єднувати український народ.

Він не прийняв виклик Грицая, який запропонував йому взяти участь у бою без правил, але висловив готовність побитися з борцем за правилами боксу.

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