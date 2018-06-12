Зрадив батьківщину? У команді переможців ЧС серед сепаратистів знайшли українця

У футбольній команді "Карпаталія" етнічних угорців, яка перемогла в чемпіонаті світу серед представників невизнаних територій , затесався корінний українець Олексій Шведюк.

OBOZREVATEL знайшов повний список гравців команди "Карпаталія" на сайті Конфедерації незалежних футбольних асоціацій (CONIFA). Судячи з імен, Шведюк є єдиним корінним українців в команді.

22-річний українець народився в Мукачево (Закарпатська область). До 2014 року Шведюк грав за дублюючий склад "Говерли" (Ужгород). У 2015 році перебрався в "Мукачево", а зараз виступає за клуб другої угорської ліги Bekescsaba Elöre.

OBOZREVATEL знайшов стару сторінку Шведюка в соцмережах.

Нагадаємо, що напередодні в Україні з'явився відповідь на зліт футболістів-сепаратистів.