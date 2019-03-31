Зоряний суперважковаговик відмовив Усіку: спортивні підсумки 30 березня

Відомий супертяж відмовив Усику, а непереможений український супертяж завоював чемпіонський пояс. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 30 березня.

Крім того, румунський боєць нокаутував суперника "ударом торнадо" і побитий Ломаченком боксер повернувся в ринг ефектним нокаутом. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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