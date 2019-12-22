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22 грудня • оновлено в 09:39
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Знаменитого російського боксера розгромили в чемпіонському бою: спортивні підсумки 21 грудня

1.2т
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Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв бездарно програв в чемпіонському бою і визначився переможець клубного чемпіонату світу з футболу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 21 грудня.

Знаменитого російського боксера розгромили в чемпіонському бою: спортивні підсумки 21 грудня

Крім того, російського боксера побили в Москві в першому раунді і Зозулі в Іспанії влаштували фантастичну акцію підтримки. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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