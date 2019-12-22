Знаменитого російського боксера розгромили в чемпіонському бою: спортивні підсумки 21 грудня

Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв бездарно програв в чемпіонському бою і визначився переможець клубного чемпіонату світу з футболу.

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Крім того, російського боксера побили в Москві в першому раунді і Зозулі в Іспанії влаштували фантастичну акцію підтримки. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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