Знаменитого російського боксера розгромили в чемпіонському бою: спортивні підсумки 21 грудня

Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв бездарно програв в чемпіонському бою і визначився переможець клубного чемпіонату світу з футболу.
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Крім того, російського боксера побили в Москві в першому раунді і Зозулі в Іспанії влаштували фантастичну акцію підтримки. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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