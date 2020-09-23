Знаменитий український боксер йде в мери Вінниці від ОПЗЖ

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко та президент Федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус представили кандидата в мери Вінниці від ОПЗЖ.

Як повідомляє видання suspilne.media, ним став відомий український боксер В'ячеслав Узелков.

Зазначимо, що він народився 8 квітня 1979 року у Вінниці. Спортсмен розпочав займатися цим видом спорту у 1987 році та виступав у напівважкій ваговій категорії, в якій провів 34 поєдинки на професійному рингу. На його рахунку 30 перемог (18 нокаутом) за 4 поразок. Узелков дебютував у професіоналах 24 жовтня 2004 року, а свій перший титул – за версією EBU-EE – завоював у 2007-му. Свій останній бій В'ячеслав провів у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський балотуватиметься до Київської міської ради.