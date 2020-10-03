Знаменита дівчина-боєць роздяглася на зважуванні і вразила своїм тілом. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 16:13, 3.10.2020

Знаменита американська спортсменка Холлі Холм, яка є бійцем змішаних єдиноборств і виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в найлегшому дивізіоні, справила фурор своїм тілом на церемонії зважування.

Холлі Холм

38-річна Холм роздяглася напередодні зустрічі проти мексиканки Ірен Алдани, зібравши масу захоплених коментарів в інтернеті.

Користувачі відзначили неймовірну фізичну форму Холм і її рельєфне тіло.

"Якщо Холлі ще більше підсушиться, то вона може виступати в бодібілдингу", – написали вболівальники під відео.

Коментарі під відео
Користувачі в захваті від спортсменки

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Холм стала справжньою зіркою інтернету після того, як барвисто покарала суперницю за понти на рингу.

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