Знаменита американська спортсменка Холлі Холм, яка є бійцем змішаних єдиноборств і виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в найлегшому дивізіоні, справила фурор своїм тілом на церемонії зважування.

38-річна Холм роздяглася напередодні зустрічі проти мексиканки Ірен Алдани, зібравши масу захоплених коментарів в інтернеті.

Користувачі відзначили неймовірну фізичну форму Холм і її рельєфне тіло.

"Якщо Холлі ще більше підсушиться, то вона може виступати в бодібілдингу", – написали вболівальники під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Холм стала справжньою зіркою інтернету після того, як барвисто покарала суперницю за понти на рингу.