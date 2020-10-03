Знаменита дівчина-боєць роздяглася на зважуванні і вразила своїм тілом. Відео
Знаменита американська спортсменка Холлі Холм, яка є бійцем змішаних єдиноборств і виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в найлегшому дивізіоні, справила фурор своїм тілом на церемонії зважування.
38-річна Холм роздяглася напередодні зустрічі проти мексиканки Ірен Алдани, зібравши масу захоплених коментарів в інтернеті.
Користувачі відзначили неймовірну фізичну форму Холм і її рельєфне тіло.
"Якщо Холлі ще більше підсушиться, то вона може виступати в бодібілдингу", – написали вболівальники під відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Холм стала справжньою зіркою інтернету після того, як барвисто покарала суперницю за понти на рингу.