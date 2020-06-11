Змушує поважати його – Костя Цзю про висловлювання Усика

Легендарний російський боксер Костянтин Цзю заявив, що йому дуже подобається поведінка Олександра Усика за межами рингу, оскільки українець не боїться відстоювати свою позицію.

"Усик – дуже хороший боксер, і що мені ще подобається, так це його поведінка поза рингом. Людина відстоює свою життєву позицію, навіть не дивлячись на те, що за оцінкою багатьох людей це йде з негативом. І це змушує мене поважати його", – сказав Цзю в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ушатайка".

Instagram Олександра Усика

Він назвав перебором те, як до Усика ставляться українські ЗМІ та громадськість, але визнав, що в наш час спорт не може бути поза політикою.

"Це великий перебір. На превеликий жаль, в наш час слова спорт і політика сильно перетнулися. У моєму розумінні спорт завжди був поза політикою, але зараз ми живемо в іншому світі, і ці два слова стали синонімами. Вони стали продовженням одне одного. Я завжди відстоював і буду відстоювати свою позицію, що не можна їх перемішувати. Великий спортсмен має бути просто спортсменом", – підсумував легендарний боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше висловлювання Усика прокоментував відомий російський коментатор Василь Уткін.