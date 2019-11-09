ЗМІ відібрали у Усика чемпіонський бій: спортивні підсумки 8 листопада

ЗМІ повідомили про те, що Усик позбувся чемпіонського бою і стало відомо про ситуацію з Ломаченком після бою Ковальов – Альварес.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 листопада.
Крім того, форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи, а Бузова була жертвою насильства з боку чоловіка-футболіста. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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