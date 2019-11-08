ЗМІ: Усика позбавили чемпіонського бою

Українець Олександр Усик не буде боксувати з переможцем реваншу між британцем Ентоні Джошуа і мексиканцем Енді Руїсом у наступному бою.
За даними Sky Sports, першим в черзі на проведення поєдинку з чемпіоном стоїть обов'язковий претендент за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) болгарин Кубрат Пулєв.
Boxing Scene
"Наша заявка повинна йти першою. Організації домовилися, що претендент по лінії IBF обов'язково буде наступним суперником чемпіона", – заявили виданню в коментарі.
Найімовірніше, Усик проведе проміжний бій в суперважкій ваговій категорії, перш ніж отримає можливість поборотися за чемпіонський пояс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спантеличив фанатів фото з нинішнім лідером студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим, викликавши сміх у мережі.
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