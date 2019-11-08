ЗМІ: Усика позбавили чемпіонського бою

Українець Олександр Усик не буде боксувати з переможцем реваншу між британцем Ентоні Джошуа і мексиканцем Енді Руїсом у наступному бою.

За даними Sky Sports, першим в черзі на проведення поєдинку з чемпіоном стоїть обов'язковий претендент за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) болгарин Кубрат Пулєв.

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Boxing Scene

"Наша заявка повинна йти першою. Організації домовилися, що претендент по лінії IBF обов'язково буде наступним суперником чемпіона", – заявили виданню в коментарі.

Найімовірніше, Усик проведе проміжний бій в суперважкій ваговій категорії, перш ніж отримає можливість поборотися за чемпіонський пояс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спантеличив фанатів фото з нинішнім лідером студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим, викликавши сміх у мережі.

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