ЗМІ повідомили про те, що Коноплянка йде з 'Шахтаря': спортивні підсумки 25 вересня

За інформацією ЗМІ, Коноплянка оголосив, що хоче піти з "Шахтаря", а українська чемпіонка знялася повністю оголеною з чоловіком і спантеличила Instagram.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 25 вересня.

Крім того, український гравець вивів команду в плей-оф ЛЄ, забивши переможний гол у другому матчі поспіль. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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