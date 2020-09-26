ЗМІ повідомили про те, що Коноплянка йде з "Шахтаря": спортивні підсумки 25 вересня
За інформацією ЗМІ, Коноплянка оголосив, що хоче піти з "Шахтаря", а українська чемпіонка знялася повністю оголеною з чоловіком і спантеличила Instagram.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 25 вересня.
Крім того, український гравець вивів команду в плей-оф ЛЄ, забивши переможний гол у другому матчі поспіль. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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Коноплянка оголосив, що хоче піти з "Шахтаря" – ЗМІ
Український гравець вивів команду в плей-оф ЛЄ, забивши переможний гол у другому матчі поспіль
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