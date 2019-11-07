Жорстке побоїще ультрас у Львові: спливли нові деталі

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактом масової бійки футбольних фанатів у Львові, яка сталася ввечері 6 листопада.
Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, кримінальні виробництва були відкриті за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Санкції статей передбачають покарання - позбавлення волі на строк до п'яти років.
Бійка ультрас у Львові
24 канал
Для встановлення обставин події в Галицький відділ поліції були доставлені 20 учасників бійки - з яких четверо львів'яни, інші - іноземці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, один з українських ультрас розповів, що бійку в центрі Львова першими затіяли футбольні фанати французького клубу.
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