Жорстке побоїще ультрас у Львові: спливли нові деталі

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактом масової бійки футбольних фанатів у Львові, яка сталася ввечері 6 листопада.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, кримінальні виробництва були відкриті за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Санкції статей передбачають покарання - позбавлення волі на строк до п'яти років.

Бійка ультрас у Львові 24 канал

Новини Ультрас влаштували масову бійку з поліцією на фіналі КУ з футболу

Для встановлення обставин події в Галицький відділ поліції були доставлені 20 учасників бійки - з яких четверо львів'яни, інші - іноземці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з українських ультрас розповів, що бійку в центрі Львова першими затіяли футбольні фанати французького клубу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!