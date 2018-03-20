"Згадайте Сочі": міжнародник назвав наслідки бойкоту ЧС-2018

Відмова світових лідерів від поїздки в Росію на чемпіонат світу з футболу 2018 року завдасть їй великих іміджевих втрат, але не вплине на поведінку на міжнародній арені.

"Якщо частина європейських лідерів не приїде, то це буде показова демонстрація невдоволення, але інше питання, що безпосередньо ці речі не вплинуть на поведінку РФ на міжнародній арені", - сказав в коментарі "Обозревателю" аналітик Інституту світової політики Микола Белесков.

Міжнародник згадав, що в 2014 році частина світових лідерів бойкотували Олімпіаду в російському місті Сочі.

"Це жодним чином не стримало Кремль. Тобто навіть відповідні кроки, якщо вони будуть, не змусять Росію відмовитися від своїх планів. Точно як бойкот Олімпіади в 1980 році не змусив СРСР відмовитися від інтервенції в Афганістані і залишити курс на конфронтацію з Заходом.Так, це буде величезна іміджева втрата, але такі кроки не змінюють поведінку, а головне завдання ж полягає в цьому", - полягає міжнародник.

Як повідомляв "Обозреватель", Великобританія на дипломатичному рівні прийняла рішення бойкотувати чемпіонату світу 2018 року в Росії. Крім того, відмовитися від поїздки в РФ мають намір ісландські і польські чиновники.