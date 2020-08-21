Зеленський згадав про дербі "Шахтар" – "Динамо" в Донецьку і викликав невдоволення в мережі
Президент України Володимир Зеленський висловився про відродження "Кривбасу" і заявив, що настане день, коли класичне дербі між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться в мирному Донецьку.
"Вчора в моєму рідному Кривому Розі відбулася радісна подія – своє існування відродив футбольний клуб "Кривбас". Ми зробимо все можливе, щоб першість України з футболу знову стала справжнім святом для людей, щоб таке поняття, як "клуби-переселенці", назавжди зникло з ужитку. І настане день, коли класичне українське дербі між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться на "Донбас Арені", в українському, мирному і спокійному Донецьку", – написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.
Це звернення не сподобалося користувачам, які розкритикували Зеленського, назвавши його слова популізмом, і запропонували перейменувати Кривий Ріг на Донецьк, а місцевий стадіон – на "Донбас Арену", щоб "цей день настав вже завтра".
Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Сергій Наумович опублікував у себе в Facebook нові знімки "Донбас Арени", на яких зображені околиці стадіону, зокрема зарослий сквер.